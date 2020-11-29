Игрок команды OG по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн поделился своими мыслями о соперниках на онлайн-турнире EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен заявил, что Just Error являются очень своеобразной командой и первой в своём роде после прихода американского игрока.

Они уникальная команда в своем роде. Впервые американец играет с россиянами в одной команде. Очень забавный микс. Думаю, у них есть свое видение игры на данном этапе, это очень круто. Будет весело сыграть против них. Двукратный чемпион The International также порассуждал о европейской команде mudgolems. N0tail считает, что у клуба есть идеи в текущем патче, но благодаря некоторым банам OG сломали им игру.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее украинская команда Natus Vincere не смогла справиться с Virtus.pro в рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллекти Виталия Save- Мельника одержал победу в равной борьбе со счётом 2-1.