Европейская команда OG выиграла mudgolems в рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Йохана n0tail Сундшайна обыграл своих соперников с сухим результатом 2-0.

После победы OG занимают пятое место в группе и имеют на своём счету четыре победы и четыре поражения. Команда имеет 12 очков и точно проходит в следующую стадию play-in, однако проход в плей-офф может быть проблематичным. Несмотря на одинаковое количество очков у четырёх команд, остальные три сыграли на одну или две игры меньше.

Mudgolems занимают восьмое место и имеют в своём арсенале только две победы на семь сыгранных матчей.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

В послематчевом интервью игрок команды OG по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн поделился своими мыслями о соперниках на онлайн-турнире EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен заявил, что Just Error являются очень своеобразной командой и первой в своём роде после прихода американского игрока.