Игрок команды Team Liquid по Dota 2 Айден iNSaNia Саркои высказался на счёт соперников в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберпортсмен считает, что многие команды в данный момент очень сильно выгорают, из-за того, что выступают на высоком уровне на протяжении всего сезона.

Многие команды, которые играли на протяжении всего сезона, сейчас просто выгорели. Вот основная причина, почему мы видим такую странную групповую стадию, где каждый может победить каждого. Команды просто устали играть турнир за турниром каждый месяц. Я бы не сказал, что проблема в потери мотивации, скорее всего, игроки действительно выгорают и у них не хватает времени.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Андрей AWLAYSWANNAFLY Бондаренко поделился своим мнением относительно команд-соперников в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен считает, что европейский клуб Team Liquid испытывает обычный спад, который потом нивелируется, а также высказался на счёт Just Error.