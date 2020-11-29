Глава американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, как чувствует себя пилот команды Ромен Грожан, который попал в серьезную аварию на Гран-при Бахрейна.

«Я только что общался с ним по телефону, он в порядке и в ясном сознании. Ромен останется в больнице ночью, но мне сказали, что он чувствует себя хорошо, ничего не сломано. У него перевязанная рука из-за ожога, но он был очень рад», — сказал Штайнер, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, гонка была остановлена из-за взрыва болида французского пилота «Хааса» Ромена Грожана. Болид Грожана улетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. Француза увезла машина скорой помощи. Исходя из трансляции, гонщик серьезно не пострадал, быстро выскочив из пылающей машины, а болид разломало пополам. Позже после возобновления Гран-при произошла еще одна авария, в которой снова принял участие российский гонщик Даниил Квят.