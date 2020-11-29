Новая дисциплина Valorant от Riot Games взорвала весь интернет, в момент анонса игры и закрытого бета-тестирования на Twitch за игрой следило более миллиона человек. CS:GO сообщество было обеспокоено новым шутером.

В первый месяц из CS:GO ушло много игроков североамериканского региона в Valorant. Туда, где ещё нет должного уровня развитости турниров с большими призовыми фондами и миллионной аудиторией, как это есть в шутере от Valve.

Профессиональные игроки поделились своим мнением об этих играх и ответили на вопрос, сможет ли Valorant «убить» CS:GO. Киберспортсмен из FaZe Clan Марсело coldzera Давид считает, что в новую дисциплину уходят только те игроки, которые не смогли покорить Counter Strike.

Я не думаю, что факт того, что игра просто новая, сможет позволить ей убить CS. Counter-Strike недавно побила очередной рекорд по онлайну. В Valorant уходят те игроки, которые ничего не добились в CS, а там они думают, что у них получится.

Джеки Stewie2K Йип из Team Liquid просто считает, что это другая дисциплина, которая может собрать какую-то заинтересованную аудиторию.

Капитан mousesports Финн karrigan Андерсен заявил, что у CS очень длинная и богатая на события история и даже 30-40 летние парни и девушки знают про эту игру и могут в неё играть.

Мне кажется, тяжело убить игру, которая находится в топе на протяжении 20 лет. У Counter-Strike очень богатая история. Очень много людей, которым сейчас 30-40, продолжают играть в CS. Так что мне не кажется, что Valorant может убить CS:GO. Во всяком случае, не в ближайшее время.

Valorant была выпущена в середине лета 2020 года и за это время собрала вокруг себя заинтересованных игроков, однако делать выводы о том, сможет ли эта киберспортивная дисциплина «убить» CS:GO ещё рано, должно пройти много времени.