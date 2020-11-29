Тайсон подрался с Джонсом, Бе выиграл спринт, ЦСКА проиграл «Рубину». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.

Поединок Тайсона и Джонса завершился ничьей. Майк покинул ринг со скандалом

Выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью.

Акимова и Цветков выиграли мегамасс-старты на Кубке России, Сидоров промазал 16 раз

На этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске завершились мегамасс-старты. У мужчин победу одержал Максим Цветков, у женщин — Татьяна Акимова.

Бё выиграл спринт в Контиолахти, Логинов — 12-й

В Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская спринтерская гонка, проходившая в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, для которого эта победа стала 49-й в карьере.

Йохауг выиграла гонку преследования в Руке, Сорина — вторая

В Руке (Финляндия) на первом этапе Кубка мира по лыжам состоялась гонка преследования, которая завершала мини-тур. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, стартовавшая с первой позиции.

Клэбо выиграл гонку преследования в Руке, Большунов — второй

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

Оберг выиграла женский спринт в Контиолахти, россиянки не попали в топ-15

В Контиолахти (Финляндия) завершилась женская спринтерская гонка, проходившая в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

ЦСКА уступил «Рубину» и пропустил «Зенит» на первое место в РПЛ

В рамках 16-го тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0.

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят — 11-й

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который досрочно стал чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2020, выиграл Гран-при Бахрейна.

«Спартак» обыграл «Ротор», Кокорин забил с пенальти

В рамках 16-го тура московский «Спартак» дома одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0.