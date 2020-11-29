Североамериканская команда Team Liquid проиграла против FURIA Esports в рамках плей-офф стадии онлайн-турнира BLAST Premier Fall 2020 Showdown по CS:GO. Коллектив Кайке kscerato Керато обыграл своих соперников в равной борьбе со счётом 2-1.

Overpass: FURIA 13 — 16 Liquid

13 — 16 Inferno: FURIA 16 — 6 Liquid

16 — 6 Mirage: FURIA 16 — 9 Liquid

Самым лучшим игроком матча стал бразилец Винисиус VINI Фигуередо, завершивший встречу с KD 68-44 и общим рейтингом HLTV 1.33, а наихудшим стал Джейк Stewie2K Йип с KD 33-57.

После победы в полуфинале FURIA получили 25 000 долларов и слот на BLAST Fall Finals.

BALST Premier Fall 2020 Showdown проходит в онлайн-формате с 24 по 29 ноября. 16 приглашённых команд сражаются друг с другом за 150 000 долларов, а два лучших коллектива попадут на BLAST Fall Finals.

Новая дисциплина Valorant от Riot Games взорвала весь интернет, в момент анонса игры и закрытого бета-тестирования на Twitch за игрой следило более миллиона человек. Ранее профессиональные игроки поделились своим мнением об этих играх и ответили на вопрос, сможет ли Valorant «убить» CS:GO.