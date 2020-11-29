Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Дмитрий DM Дорохин высказался о победе над Natus Vincere в рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен признался, что время от времени его коллектив недооценивает своих противников, что сказывается на результате.

Это была обычная игра, просто иногда мы недооцениваем соперников и совершаем глупые ошибки. Наращиваем преимущество, контролируем карту, а потом делаем какую-то ерунду, потому что хотим побыстрее завершить игру.

DM также признался, что ему стало скучно играть на одном и том же герое в рамках трёх матчей, однако для победы необходимо выступать даже на тех героях, на которых не хочется.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее Айден iNSaNia Саркои высказался про Virtus.pro и других соперников в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберпортсмен считает, что многие команды в данный момент очень сильно выгорают, из-за того, что выступают на высоком уровне на протяжении всего сезона.