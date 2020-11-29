Twitch канал стримера Ярослава NS Кузнецова был забанен платформой. Автор в твиттере пояснил, что блокировка должна быть временной и недолгой.

Забанили канал немношк, по идеи бан не очень длительный(кажется неделька), но придётся отдохнуть какое-то время. Возможно попробую подать апелляцию, если примут то выйдем на свободу пораньше, а если нет, то на нет и суда нет. Буду держать в курсе! До встречки!

Это уже не первые блокировки медийных личностей в Dota 2. Сообщество негативно воспринимает данные блокировки, объясняя свою позицию тем, что зачастую баны даются за «притянутые за уши» правила.

NS является бывшим профессиональным игроком, начинавшим свою карьеру ещё в DotA в 2011 году. Киберпортсмен долгое время выступал за Virtus.pro и успел заработать десятки тысяч долларов призовых.

Ранее Twitch канала двукратного чемпиона мира по Dota 2 Себастьяна Ceb Дебса был заблокирован платформой. Эта блокировка стала первой для киберспортмена за 2020 года. Офлейнер команды OG никак не комментировал произошедшее.