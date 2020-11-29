Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Данил gpK Скутин в послематчевом интервью студии RuHub рассказал о выборе Meteor Hammer на Invoker и покупку Divine Rapier в рамках группового матча EPIC League Season 2 первого дивизиона против украинской команды Natus Vincere. Киберспортсмен считает, что в рамках обычных рейтинговых игр данная сборка работает.

Я тестил в паблике Meteor Hammer на Invoker, вроде работал. В соревновательной игре что-то не очень зашло. Егор сам решил. Я думаю, мы хотели просто забрать Рошана с Divine Rapier. Они просто не смогли бы драться против огромной Phantom Assassin с Rapier. Там драка за дракой — и проиграли.

Украинская команда Natus Vincere не смогла справиться с Virtus.pro в рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Виталия Save- Мельника одержал победу в равной борьбе со счётом 2-1.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее Дмитрий DM Дорохин высказался о победе над Natus Vincere в рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен признался, что время от времени его коллектив недооценивает своих противников, что сказывается на результате.