Российская команда Gambit Esports обыграла Team Spirit в рамках гранд-финала онлайн-турнир DreamHack Open Novembet 2020 по CS:GO. Коллектив Дмитрия sh1ro Соколова справился со своими соперниками со счётом 3-1 по картам и заработал 50 000 долларов.

Dust2: Spirit 16 — 6 Gambit

16 — 6 Train: Spirit 2 — 16 Gambit

2 — 16 Overpass: Spirit 5 — 16 Gambit

5 — 16 Mirage: Spirit 8 — 16 Gambit

Первая карта прошла полностью под диктовку «Драконов», однако в остальном Gambit были всегда на шаг впереди своих соперников, и встреча прошла «в одну калитку».

Лучшим игроком матча стал Дмитрий sh1ro Соколов, сыгравший с KD 73-36 (+37) и общим рейтингом HLTV 1.45, а худшим участником мачта стал Леонид chopper Вишняков из Team Spirit, который сырал с KD 41-63 (-22) и рейтингом 0.76.

Чтобы добраться до финала Spirit выиграли flowskola, Apeks и Illuminar, обыграв при этом каждую команду с сухим счётом 2-0, а Gambit совершили отличную серию из четырёх побед. Выиграв дважды Nemiga, однажды Illumunar и AGF. Каждая из встреч закончилась со счётом 2-0.

DreamHack Open November 2020 проходил с 26 по 29 ноября среди восьми команд, из которых три были из СНГ-региона. На чемпионате было разыграно 100 000 долларов. Третий коллектив Nemiga занял 5-6 место, так и не выйдя с группового этапа.

Лучшем игроком турнира стал Дмитрий sh1ro Соколов, сыгравший за всё время 10 карт с средним рейтингом 1.38.

Призовой фонд был распределён следующим образом:

Gambit 50 000 долларов Spirit 20 000 долларов AGF 10 000 долларов Illuminar 10 000 долларов Nemiga 3 000 долларов Apeks 3 000 долларов KOVA 2 000 долларов Flowskola 2 000 долларов

Болельщики отметили, что в рамках текущего турнира обе российские команды выступали достойно и это гордость для СНГ-региона, что именно две команды вышли в гранд-финал и разыграли между собой 70% призового фонда.