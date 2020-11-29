Европейская команда mousesports выиграла новый состав Cloud9 в рамках второго полуфинала BLAST Premier Fall 2020 Showdown по CS:GO. Коллектив Финна karrigan Андерсена обыграл своих соперников со счётом 2-0 и заработал 25 000 долларов призовых.

Vertigo: mousesports 16 — 7 Cloud9

16 — 7 Inferno mousesports 16 — 13 Cloud9

Лучшим игроком матча стал Давид frozen Сернански, который закончил встречу с KD 40-28 (+12) и рейтингом HLTV 1.32, а наихудшими стали сразу три игрока Cloud9, каждый из которых отыграл на минусовую статистику.

BLAST Premier Fall 2020 Showdown проходит в онлайн-формате с 24 по 29 ноября. 16 приглашённых команд сражаются друг с другом за 150 000 долларов, а два лучших коллектива попадут на BLAST Fall Finals.

В финальной части турнира будут выступать восемь коллективов из европейского и СНГ-региона. Среди представителей последних только одна команда Natus Vincere.