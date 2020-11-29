Игрок команды HellRaisers по Dota 2 Илья lil me alone Ильюк поделился своим мнением о решафлах внутри организации и также высказался о лидерстве второго игрока Александра Nix Левина.

О решафле в HellRaisers: Все зависит от менеджмента и от мотивации людей. Сейчас часто происходит, что ты приходишь к человеку, говоришь: «го в тиму», а он отвечает: «я жду дизбанда в Team Liquid». Саша — прирожденный лидер. Не нужен капитан, когда есть такой человек в команде.

13 ноября киберспортивная организация HellRaisers сообщила об изменениях в своем составе по Dota 2. В ростере остались только Илья lil me alone Ильюк и Алексадр Nix Левин, все прочие геймеры были выставлены на трансфер или стали свободными агентами.

Ранее lil me alone преодолел отметку в 9 000 MMR в рейтинговом матчмейкинге Dota 2. Киберспортсмен поделился своими мыслями о достижения в телеграме, где отметил, что необходимо играть на миде или хардлейне, если в команде он находится выше в рейтинге, чем тиммейты.