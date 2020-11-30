В матче 10-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» дома потерпел поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2.

В составе гостей по мячу забили Педру Нету на 27-й минуте и Даниэль Поденсе на 42-й минуте, у канонирова отличился Габриэль с передачи Виллиана на 30-й минуте встречи.

После десяти туров команда Микеля Артеты идет на 14-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 13 очков.

Отметим, это худший старт «Арсенала» в чемпионате Англии за последние 39 лет. Меньше очков за первые десять матчей «Арсенал» последний раз набрал в сезоне-1981/82.

Подопечные Нуну Санту располагаются на шестой строчке с 17 баллами.

Следующий матч «Вулверхэмптон» проведет 6 декабря на выезде против «Ливерпуля», «Арсенал» тремя днями ранее в Лиге Европы примет венский «Рапид».