Испанский баскетбольный тренер Жоан Плаза будет назначен новым главным тренером «Бетиса».

Как сообщает журналист Чема де Лукас в своем Twitter. По его информации, 56-летний тренер достиг договоренности о контракте с испанским клубом лиги ACB.

Отметим, Плаза заменит на посту Курро Сегуру, который был уволен из «Бетиса» неделю назад.

Прошлые два года Плаза провел в «Зените» из Санкт-Петербурга, испанский специалист возглавлял команду с декабря 2018 года. Контракт с тренером был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов «Зенита». В последних девяти матчах при Плазе «сине-бело-голубые» потерпели восемь поражений.

В данный момент «Зенит» возглавляет Хави Паскуаль, при котором команда идет на первом месте в Единой лиге ВТБ.