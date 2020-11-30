Испанский главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги может сменить клуб и возглавить английский «Лидс Юнайтед».

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, руководство «Лидса» рассматривает испанского тренера как преемника нынешнего главного тренера Марсело Бьелсы. Отмечается, что новый контракт Бьелсы, который истекает в конце текущего сезона, еще не подписан, и потому ему подыскивают потенциальную замену, а первым кандидатом считается именно испанский специалист.

В текущем сезоне «Лидс» под руководством Марсело Бьелсы после десяти туров набрал 14 очков и идет на 12-м месте в английской премьер-лиге. «Севилья» во главе с Хуленом Лопетеги после девяти туров располагается на пятой строчке в испанской Ла Лиге с 16 баллами.