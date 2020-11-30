Петербургский СКА сегодня, 30 ноября, проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против финского «Йокерита».

Игра состоится в Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет осуществляться на на официальном сайте ХК СКА здесь.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 31 встрече. В прошлой игре коллектив Валерия Брагина на выезде обыграл «Салават Юлаев», а до этого одержал победу над «Северсталью».

«Йокерит» располагается на восьмой строчке Запада, набрав 30 очков в 24 матчах. У финской команды два поражения подряд — от «Торпедо» и «Витязя».

В нынешнем сезоне команды уже один раз встречались между собой, встреча состоялась 10 ноября и завершилась победой СКА со счетом 4:1.