Французский защитник немецкого «Лейпцига» Ибраима Конате может стать футболистом лондонского «Арсенала».

Об этом сообщает TodoFichajes. По информации источника, лондонцы хотят приобрести игрока уже в январе и в ближайшие недели сделают официальное предложение «Лейпцигу» по трансферу 21-летнего защитника. Отмечается, что «Лейпциг» не хочет отдавать француза посреди сезона и готов продать его, но следующим летом. При этом получить за Конате в «Лейпциге» хотят не менее 50 миллионов евро.

Отметим, Ибраима Конате перешел в «РБ Лейпциг» из «Сошо» летом 2017 года. За немецкую команду защитник провел 82 встречи, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока рассчитан до 2023 года.