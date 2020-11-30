Кокорин о голах за «Спартак»: Пока только с пенальти

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин поделился впечатлениями от забитого мяча в игре с волгоградским «Ротором».
«С победой, «Спартак». Рад забить первый гол на нашей домашней арене. Пока только с пенальти», – написал Кокорин в своем Instagram.
В комментариях Кокорину ответил аккаунт «Спартака»: «Ай какой. Дальше – больше!».
Напомним, в рамках 16-го тура московский «Спартак» дома одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0. В составе красно-белых по мячу забили Александр Кокорин с пенальти на 15-й минуте и Самюэль Жиго с передачи Зелимхана Бакаева на 94-й минуте встречи.
Следующий матч «Спартак» проведет 5 декабря дома против «Тамбова», «Ротор» в этот же день в гостях сыграет с «Краснодаром».
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