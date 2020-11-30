Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал действия главного тренера сборной России по футболу, который не вызвал Артема Дзюбу на сбор из-за скандального видео.

По словам Губерниева, он понимает, почему Черчесов не вызвал Дзюбу, но это его интимная жизнь, и на месте Дзюбы может оказаться любой из нас.

«Я общался с целым рядом прекрасных женщин, которые все посмотрели и сказали: «Прекрасное тело, огромный член, классный парень! Просто ух!» — заявил Губерниев, слова которого приводит Sport24.

Губерниев добавил, он сам будет подкалывать и Бабикова, и Дзюбу, но это не будет никого отвлекать: игроки три минуты пошутят в раздевалке, а потом на футболе сконцентрируются. Комментатор считает, что если человек будет шутить на эту тему три дня, то он плохой футболист.

Ранее пресс-служба «Зенита» рассказала о состоянии нападающего Артема Дзюбы, который получил повреждение в матче с «Арсеналом» и попросил замену.