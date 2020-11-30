Сетьен подал судебный иск на «Барселону» — клуб не выплатил компенсацию

Бывший каталонской тренер «Барселоны» Кике Сетьен продолжает разбирательства с клубом.

Об этом сообщает As со ссылкой на Catalunya Radio. По информации источника, испанский специалист подал иск против клуба. Отмечается, Сетьен считает, что сине-гранатовые не выполнили свои обязательства при увольнении и не выплатили тренеру согласованную компенсацию за расторжение контракта.

Отметим, Сетьен был уволен в августе. Тренер направлял клубу бюрофакс, чтобы юридически оформить прекращение сотрудничества.