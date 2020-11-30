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  • 10:02,  30 ноября 2020
Футбол
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Сетьен подал судебный иск на «Барселону» — клуб не выплатил компенсацию

Сетьен подал судебный иск на &#171;Барселону&#187; &#8212; клуб не выплатил компенсацию
Кике Сетьен. Фото: "Барселона".

Бывший каталонской тренер «Барселоны» Кике Сетьен продолжает разбирательства с клубом.

Об этом сообщает As со ссылкой на Catalunya Radio. По информации источника, испанский специалист подал иск против клуба. Отмечается, Сетьен считает, что сине-гранатовые не выполнили свои обязательства при увольнении и не выплатили тренеру согласованную компенсацию за расторжение контракта.

Отметим, Сетьен был уволен в августе. Тренер направлял клубу бюрофакс, чтобы юридически оформить прекращение сотрудничества.

Напомним, Кике Сетьен пришел в «Барселону» в январе 2020 года после отставки Эрнесто Вальверде. Команда при нем стала второй в Ла Лиге, проиграв борьбу за титул «Реалу», дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, а также до четвертьфинала Кубка Испании.

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