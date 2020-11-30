Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к нему со стороны фанатов фигурного катания.

По словам Губерниева, он давно прочувствовал силу хейта фигурного катания. Комментатор рассказал, как он вел одно шоу в Москве и видел, как его приветствуют люди.

«Особенно позабавило, когда подошел к Загитовой в конце, и парочка иступленных фанатов начала кричать: «Отойди от нее!» Причем подошел к Загитовой, поскольку у меня была задача — предложить ей занятия со Светланой Макаровой. Загитова сказала, что у нее хорошие педагоги по речи. Я ей ответил, что в таком случае ждем ее прорыва в эфире», — сказал Губерниев, слова которого приводит Sport24.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что создала свою страницу в TikTok. В одном из своих первых видео на новой для себя площадке Загитова решила показать, как она выглядит без макияжа.