Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о том, почему сине-бело-голубые слабо выступают в Лиге чемпионов и чередуют удачные матчи в РПЛ с неудачными.

«Зенит» находится не в лучшем состоянии? Что значит не в лучшем? В чемпионате «Зенит» на первом месте. А то, что результаты разные, зависит от травм, после карантина играем много и без пауз, очень плотный график, команда постоянно в разъездах. Нормально, что команда устает. А на результат лучше посмотрим в конце сезона», — заявил Рибалта, слова которого приводит «Чемпионат».

По поводу проблем в Лиге чемпионов Рибалта сказал, что при нем клуб играет в Лиге чемпионов второй сезон. Он отметил, что в первой кампании до 60-й минуты последнего матча группового этапа «Зенит» выходил в плей-офф, но в итоге не прошел. Рибалта добавил, что в клубе работают и хотят побеждать в каждом матче.