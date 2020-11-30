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  • 13:04,  30 ноября 2020
Футбол
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Врач Марадоны: Не было врачебной ошибки. Я делал все, что мог

Марадона, футбол
Диего Марадона. Фото: https://www.instagram.com/maradona

Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке, который в данный момент находится под следствием в Аргентине из-за смерти легендарного футболиста, сказал, что он не виноват в кончине своего пациента.

По словам Луке, во время обыска у него забрали медицинские документы.

«Не было врачебной ошибки. Я делал все, что мог. Диего нужна была помощь», – сказал Луке, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.

Ранее мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис официально сообщил, что стадион «Сан-Паоло», на котором играет местный «Наполи», будет переименован в «Стадио Диего Армандо Марадона» в честь бывшего футболиста команды.

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