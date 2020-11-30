Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова чувствовала себя во время эфира на «Матч ТВ».

По словам Губерниева, он делал интересный эфир для того, чтобы его все обсуждали и всем было интересно.

«Загитовой тоже было интересно, хоть она и обалдела слегка. Я делал свою работу и считаю, что это интервью было на 11 из 10», — сказал Губерниев, слова которого приводит Sport24.

Губерниев добавил, что девушка сказала «спасибо» после эфира, а потом отметила, что хочет говорить, как он.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к нему со стороны фанатов фигурного катания. По словам Губерниева, он давно прочувствовал силу хейта фигурного катания.