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  • 13:04,  30 ноября 2020
Бокс/MMA
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Кадыров хочет провести в Грозном реванш между Тайсоном и Джонсом

Кадыров хочет провести в Грозном реванш между Тайсоном и Джонсом
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: официальная страница Р. Кадырова "ВКонтакте"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о желании организовать реванш между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом.

По словам Кадырова, поединок Тайсона с Джонсом показал, что Майк сохранил отличную физическую форму и не растерял высокие бойцовские навыки, которые всегда были свойственны только ему.

«Нашему брату Майку обязательно надо провести ещё один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном», – написал Кадыров в своем Instagram.

Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Спортсмены провели на ринге восемь раундов, по окончании которых было объявлено, что победитель не определен.

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