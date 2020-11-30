Кадыров хочет провести в Грозном реванш между Тайсоном и Джонсом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о желании организовать реванш между экс-чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом.

По словам Кадырова, поединок Тайсона с Джонсом показал, что Майк сохранил отличную физическую форму и не растерял высокие бойцовские навыки, которые всегда были свойственны только ему.

«Нашему брату Майку обязательно надо провести ещё один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном», – написал Кадыров в своем Instagram.