Российский теннисист Евгений Донской завершил сезон на 123-м месте обновленного рейтинга АТР, опубликованного на официальном сайте организации.

Россиянин опустился на одну строчку по сравнению с предыдущим рейтингом, в его активе 540 баллов. На 111-м месте идет другой российский спортсмен, Аслан Карацев, у которого 637 очков.

Лучший россиянин по-прежнему Даниил Медведев. В активе россиянина 8 470 баллов, он отстает от идущего третьим австрийца Доминика Тима на 655 баллов. Лидером рейтинга остается сербский теннисист Новак Джокович с 12 030 очками, на втором месте — испанец Рафаэль Надаль (9 850).

Другой российский теннисист, Андрей Рублев, располагается на восьмой строчке рейтинга, имея в активе 4 119 очков. Россиянин Карен Хачанов — 20-й с 2 245 баллами.