В России на утро понедельника, 30 ноября, зафиксировано 26 338 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 368 человек скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 17 247 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 76,4 миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 295 654 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 778 704 человека, еще 39 895 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 6 511 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 691 новый случай за один день, в Московской области — 1064 зараженных за сутки.