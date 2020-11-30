Президент UFC Дана Уайт сообщил, что скоро планирует провести встречу с российским чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Верю, что он возобновит карьеру. Пока он не сказал, что собирается вернуться, но мы собираемся встретиться в Абу-Даби. Уже очень скоро. Я дам вам знать, когда вам нужно будет это знать», – сказал Уайт, слова которого приводит BJPenn.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.