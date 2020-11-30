Президент аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» Эдуардо Бермудес поделился мнением о жесте нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Бермудес выразил надежду, что однажды Месси вернется в клуб. Он отметил, что обожает Месси и не сомневался, что он так поступит.

«Как президенту мне было бы неразумно высказывать свое мнение. Решение, возвращаться или не возвращаться к нам, остается за Месси. Лионель очень дорог для «Ньюэллс», Росарио и всей Аргентины. Я являюсь президентом четыре года и надеюсь, что мы сможем его вернуть», — сказал Бермудес, слова которого приводит AS.

Напомним, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» дома одержала крупную победу над «Осасуной» со счетом 4:0.

Отметим, Лионель Месси после забитого мяч почтил память умершего недавно Диего Марадоны, отпраздновав мяч в футболке «Ньюэллз Ол Бойз».