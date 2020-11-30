В Москве в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет против австрийского «Зальцбурга».

Матч, который пройдет на «РЖД Арене», начнется в 20:55 по московскому времени.

Главным рефери станет турецкий судья Али Палабийик, его ассистентами станут его соотечественники Джейхун Сесигюзель и Шеркан Олгюнкан. Резервный арбитр – Арда Кардешлер. За ВАР будут отвечать Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван.

В данный момент команда Марко Николича занимает третье место в группе А, имея в активе три очка: железнодорожники трижды сыграли вничью и один раз проиграли. «Зальцбург» занимает четвертую строчку с одним баллом, команда Джесси Марша один раз разошлась миром с «Локомотивом», проиграв остальные встречи.