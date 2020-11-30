Тарасова и Морозов пропустят 5-й этап Кубка России из-за воспаления легких у партнерши

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не примут участия в пятом этапе Кубка России.
Об этом сообщил тренер спортивной пары Максим Траньков. По словам Транькова, Тарасова перенесла воспаление легких.
«Пятый этап Кубка России Тарасова и Морозов пропускают по болезни. После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам», – сказал Траньков, слова которого приводит ТАСС.
Отметим, пятый этап Кубка России начнется 5 декабря в Москве.
Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в турнире пар на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. В сумме за два соревновательных дня спортсмены получили 227,13 балла.
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