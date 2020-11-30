Тарасова и Морозов пропустят 5-й этап Кубка России из-за воспаления легких у партнерши

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не примут участия в пятом этапе Кубка России.

Об этом сообщил тренер спортивной пары Максим Траньков. По словам Транькова, Тарасова перенесла воспаление легких.

«Пятый этап Кубка России Тарасова и Морозов пропускают по болезни. После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам», – сказал Траньков, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, пятый этап Кубка России начнется 5 декабря в Москве.