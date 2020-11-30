Иркутский «Зенит», возможно, фальсифицировал повод для неявки на две встречи в рамках ПФЛ.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, иркутский клуб, который выступает в группе 2 ПФЛ, не полетел на две последних игры года с «Родиной» и владимирским «Торпедо». Официальной причиной называется рекомендация Роспотребнадзора не выезжать за пределы региона из-за сложной эпидемиологической ситуации, однако пресс-служба «Зенита» сообщала, что заразившихся у иркутян нет.

По информации источника, реальная причина иная: в клубе не нашли средств на последний выезд в году, договорились с надзорным органом о составлении документа и нашли официальный повод не участвовать в матчах без угрозы снятия с чемпионата.

Отмечается, в лиге и РФС должны как минимум проверить вероятность подтасовки, иначе другие команды будут выражать претензии.