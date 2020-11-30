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  • 13:05,  30 ноября 2020
Бокс/MMA
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Чимаев заразился коронавирусом — бой с Эдвардсом на UFC под вопросом

Чимаев заразился коронавирусом &#8212; бой с Эдвардсом на UFC под вопросом
Хамзат Чимаев. Фото: UFC.

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Kimura Crew. Теперь находится под вопросом бой Чимаева с Леоном Эдвардсом, который должен пройти в рамках турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе 19 декабря.

Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.

Ранее Уайт рассказал, кто из бойцов отказался драться с Чимаевым. Хамзат долго не мог найти соперника на следующий бой в промоушене UFC, поскольку одержал три победы за 66 дней, пропустив от соперников всего два удара, а сам нанес почти 200. От боя с Чимаевым отказались Дэмиэн Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман.

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