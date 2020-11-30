Чимаев заразился коронавирусом — бой с Эдвардсом на UFC под вопросом

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Kimura Crew. Теперь находится под вопросом бой Чимаева с Леоном Эдвардсом, который должен пройти в рамках турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе 19 декабря.

Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.