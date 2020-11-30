Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов попросил руководителя «Газпром-медиа» отстранить Дмитрия Губерниева от эфиров на «Матч ТВ».

По словам Тихонова, он почитал отзывы о комментариях Губерниева и пришел к выводу, что всех уже достала его манера.

«Обращаюсь к своему земляку, Александру Александровичу Жарову, руководителю «Газпром-медиа», от имени всех любителей биатлона. Посмотрите, пожалуйста, отзывы о комментариях Губерниева, который уничтожает биатлон. Люди переключаются куда угодно, чтобы не слышать эту трескотню, от которой они получают только отрицательные эмоции», — написал Тихонов на своем сайте.

Он отметил, что Тина Канделаки защищает Губерниева из корпоративной солидарности. Тихонов также попросил Жарова разобраться в этом вопросе.

Ранее Тихонов оценил выступление сборной России в индивидуальной гонке в Контиолахти (Финляндия).