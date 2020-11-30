В команде шведско-чеченского бойца UFC в среднем весе Хамзата Чимаева заявили о готовности принять участие в поединке против Леона Эдвардса, несмотря на информацию о том, что Чимаев заразился коронавирусом.

Об этом сообщает BJPenn. По информации источника, в команде Чимаева не отрицают, что у него обнаружен коронавирус. Отмечается, близкий к Чимаеву источник сообщил, что у бойца поднялась температура, а потом тест на инфекцию дал положительный результат.

Бой Чимаева с Леоном Эдвардсом должен пройти в рамках турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе 19 декабря.

Напомним, Чимаев провел дебютный поединок в UFC в июле этого года и одержал три досрочных победы. Всего на счету Чимаева в девять побед в девяти поединках в профессиональной карьере.