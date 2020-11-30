Более 1000 человек будет отвечать за безопасность на матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и австрийским «Зальцбургом».

Об этом сообщает «Москва.ру». Отмечается, безопасность обеспечат 1,1 тыс. человек, в число которых входят около 450 сотрудников охраны, более 300 росгвардейцев и порядка 380 полицейских и сотрудников ОМОНа. Также известно, что перед началом игры территорию вокруг стадиона обследуют кинологи с собаками и сотрудники МЧС РФ.

Матч, который пройдет на «РЖД Арене», начнется в 20:55 по московскому времени.

В данный момент команда Марко Николича занимает третье место в группе А, имея в активе три очка: железнодорожники трижды сыграли вничью и один раз проиграли. «Зальцбург» занимает четвертую строчку с одним баллом, команда Джесси Марша один раз разошлась миром с «Локомотивом», проиграв остальные встречи.