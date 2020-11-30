О том, как стартовали российские биатлонисты и лыжники в новом сезоне — в обзоре Nevasport.

Кто-то сомневался, что биатлонисты выступят слабо? Лариса Куклина обещала всем нам попадание в первую десятку в каждой гонке, но не выполнила план уже по итогам первого старта. Мало того, она слишком далека от цели: 44-е место означает полное отсутствие формы. Не так все плохо у Светланы Мироновой, но и она не в скоростях, хоть и ошиблась на стрельбе лишь раз. В целом все девушки пока представляют из себя одну грустную картину.

С мужчинами все не намного лучше. Александр Логинов немного не дотянул до топ-10, еще двое, Елисеев и Латыпов, втиснулись в топ-20. Полностью провалился Петр Пащенко, который был невероятно хорош в отборочных спринтах. В целом тенденция приятнее, чем у девушек, но до формы Йоханнеса Бе Логинову далеко, а об остальных членах команды говорить не приходится, и отсутствие в сборной Бабикова с Гараничевым не усугубляет ситуацию — вряд ли Антон и Евгений сильно помогли бы.

Куда больше радуют лыжники — традиционно хорош Большунов, который сходу навязал конкуренцию Клэбо, но пока занял второе место в гонке преследования. Еще трое россиян — в десятке, это Червоткин, Белов и Мельниченко. В общем ни один из участников от России не опустился ниже 28-го места.

В женской гонке преследования тоже есть, от чего порадоваться. Если серебро Большунова для нас — нечто логичное и само собой разумеющееся, то внезапное второе место Татьяны Сориной — приятный сюрприз. Татьяна уступила только Терезе Йохауг, а вот Наталья Неприяева не выдержала конкуренции и финишировала десятой. Стоит отметить, что днем ранее Татьяна заняла четвертое место в классической гонке, так что совсем шоком ее серебро не стало. Порадовал также Алексей Червоткин, который стал вторым в гонке классическим стилем. Лыжники пока идут достаточно ровно, но золота в Руке не завоевал никто — этого мы ждем от них на следующем этапе.