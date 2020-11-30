Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук может пропустить матч пятогого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург».

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, простуда 25-летнего хавбека москвичей оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

Ранее игрок пропустил матч против «Ахмата» по той же причине.

Матч «Локомотива» с «Зальцбургом», который пройдет на «РЖД Арене», начнется в 20:55 по московскому времени.

В данный момент команда Марко Николича занимает третье место в группе А, имея в активе три очка: железнодорожники трижды сыграли вничью и один раз проиграли. «Зальцбург» занимает четвертую строчку с одним баллом, команда Джесси Марша один раз разошлась миром с «Локомотивом», проиграв остальные встречи.