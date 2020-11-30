Официальный сайт УЕФА опубликовал имена арбитров, которые будут работать на матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и бельгийским «Брюгге».

Главным арбитром встречи станет Сердар Гезюбююк из Турции, помогать ему будут голландские лайнсмены Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертым судьей назначен их соотечественник Аллард Линдзут.

Напомним, матч между «Брюгге» и «Зенитом» пройдет 2 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что Гезюбююк работал на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между австрийским «Зальцбургом» и московским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение в матче с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги.