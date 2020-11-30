Российский биатлонист Евгений Гараничев прибудет в расположение национальной команды к третьему этапу Кубка мира, который состоится в Хохфильцене с 11 по 13 декабря.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

По словам Польховского, в сборной Гараничеву смысла сидеть не было, так как лучше сейчас иметь возможность тренироваться.

«Место в команде у него сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии», — сказал Польховский, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, Евгений Гараничев пропускает первые два этапа в финском Контиолахти, так как он контактировал с Антоном Бабиковым, который заразился коронавирусной инфекцией. Гараничеву позволили покинуть Финляндию, биатлонист будет проводить подготовку к этапам в Хохфильцене в Тюмени.