Российская пара фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов не примут участия в пятом этапе Кубка России по фигурному катанию по причине болезни.

Об этом рассказал тренер спортсменов Александр Жулин.

«Ребята приболели, температура, пока не катаются. На этапе в Москве точно выступать не будут», — сказал Жулин, слова которого приводит «РБК-Спорт».

Отметим, пятый этап Кубка России начнется 5 декабря в Москве.

Ранее стало известно, что другие российские фигуристы, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, не примут участия в пятом этапе Кубка России. Об этом сообщил тренер спортивной пары Максим Траньков. По словам Транькова, Тарасова перенесла воспаление легких.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли Гран-при России в танцах на льду. За две программы Синицина и Кацалапов набрали 217,51 балла, установив неофициальный мировой рекорд в короткой программе.