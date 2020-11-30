Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг сообщил, что не может гарантировать участие команды в многодневке «Тур де Ски».

По словам Бьервига, вопрос в том, хочет ли сборная рисковать в сезон с чемпионатом мира. Он отметил, что если бы решал он, то провел бы «Тур де Ски» в одном месте.

Бьервиг отметил, что речь идет исключительно о здоровье.

«Если бы мы сумели разделиться на группы, как в Руке, где мы жили в квартирах по три человека, то смогли бы изолироваться в случае вспышки заражения. Но на «Тур де Ски» нет таких условий», – сказал Бьервиг, слова которого приводит TV2.

В данный момент точно известно, что никто из норвежских участников чемпионата мира-2021 в Оберсдорфе не примет участия в этапе Кубка мира в Нове Место. Окончательное решение о проведении «Тур де Ски» на этой неделе примет Международная федерация лыжных видов спорта.