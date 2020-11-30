Петербургский «Зенит» парке начал подготовку к матчу Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» на базе в Удельном.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Отмечается, сине-бело-голубые вылетят в Бельгию завтра, 1 декабря, после утренней тренировки.

Напомним, матч между «Брюгге» и «Зенитом» пройдет 2 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи станет Сердар Гезюбююк из Турции, помогать ему будут голландские лайнсмены Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертым судьей назначен их соотечественник Аллард Линдзут.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение в матче с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги.