Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились мнением о группе Тамары Москвиной, куда они недавно перешли.

По словам Мишиной, самое большое отличие от группы Великовых заключается в том, что в группе Москвиной обращают внимание на мелочи. Так, фигуристы добавили в программы много необычных вещей, которые раньше не делали. Галлямов отметил, самое удобное для него и партнерши, что на льду тренируются только две пары. Кроме того, у фигуристов добавились занятия по акробатике, которые помогли в освоении новых поддержек.

Мишина добавила, один из секретов команды Москвиной — это дотошность, и в этом плане группа Москвиной похожа на группу Тутберидзе, но у Москвиной все очень тихо.

«Она никогда не кричит на нас, не ругает. Она может спокойным голосом, да даже просто взглядом сказать гораздо больше, чем криком. Сразу все становится понятно», — сказала Мишина, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о начале сотрудничества с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.