Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко высказался на счёт игровой формы его команды и проблемах, возникающих внутри коллектива. Киберспортсмен признался, что клуб в данный момент находится на спаде.

Проиграли игру Virtus.pro, в моем понимании очень обидную. Мы сейчас играем, откровенно говоря, не очень. Есть определенные проблемы, но мы стараемся с ними как-то справляться. Не стоит так сильно негативить на нас. Мы все-таки тоже люди, у нас тоже бывают спады. Поэтому всем спасибо, что болеете за нас, будем стараться побеждать.

Прошлой ночью украинская команда Natus Vincere не смогла справиться с Virtus.pro в рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Виталия Save- Мельника одержал победу в равной борьбе со счётом 2-1.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.