Экс-наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление россиян на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

По словам Хованцева, состоянием трассы можно немного списать результаты. Российские спортсмены тренировались в Якутии, Ханты-Мансийске, где трассы были более плотными с боле жёстким отталкиванием. Хованцев отметил, что лидер сборной России логинов не имел достаточной готовности.

У меня были большие надежды на Латыпова, он в контрольных тренировках очень сильно выигрывал за счёт работы ногами. Может быть, дело в усталости, состояние не такое работоспособное», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».

Эдуард Латыпов заполнил собой 43-е место в индивидуальной гонке и занял двадцатое место в спринте.