Киберспортсмен в CS:GO Филип aizy Айструп высказался о неожиданном переводе себя на самейку запасных в команде North. Айструп признался, что коллективу не хватало стабильности и они проигрывали даже тем, кто был слабее на бумаге.

Я действительно не ожидал хороших новостей, но и не ожидал, что меня переведут в запас. У North есть план на 2021 год по перестройке состава, и мы с MSL в него не входим. Нам не хватало стабильности. Мы играли очень близкие матчи с топ-командами, а на следующий день проигрывали коллективам, которым не должны были уступать на бумаге.

Игрок порассуждал о платах на будущее и заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо из-за такого решения и готов двигаться дальше.

24 ноября в North произошли решафлы. Организация выставила aizy и MSL на трансфер и пошла в направлении омоложении ростеров. Оба киберспортсмена представляли интересы North на протяжении трёх последних лет.

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