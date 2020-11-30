Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар не сможет выходить на поле в течение 15 дней. У Азара травма.

Как сообщил в твиттеле журналист Хосе Луис Санчес, полузащитник «сливочных» с большой вероятностью не сыграет в матче против «Атлетико» 13-го тура чемпионата Испании, который состоится 12 декабря.

Ранее получил повреждение в игре одиннадцатого тура испанской Примеры против «Алавеса» (1:2) 28 ноября. Азар не смог продолжить матч и был заменен на Родриго на 28-й минуте встречи

После этого «Реал» на своем официальном сайте информировал, что Азару было диагностировано повреждение прямой мышцы бедра правой ноги.