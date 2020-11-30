Тренер команды Team Secret по Dota 2 Сонг Го Heen Ли поделился своим мнением о текущей форме Natus Vincere и Virtus.pro по Dota 2. 33-летний южно-кореец считает, что за последние несколько месяцев оба клуба заметно нащупали свою игру и стали играть намного лучше.

Virtus.pro и Natus Vincere очень выросли за последние два месяца, они показывают великолепную форму уже несколько недель. При этом сейчас мы и многие другие команды выступают очень нестабильно. Все очень устали от текущего патча, поэтому сегодня ты можешь играть хорошо, а завтра — ужасно. Я бы не стал давать никаких прогнозов на наш матч с Virtus.pro.

Virtus.pro занимают третье место в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона и имеют на своём счету пять побед и два поражения. Клуб делит второе место с Team Secret и имеет одинаковое количество очков.

Natus Vincere же располагаются на шестой строчке и имеют в своём арсенале три победы и столько же поражений. Коллектив ещё имеет шансы на выход в плей-офф стадию турнира, однако место в Play-in уже гарантировали.